Çanakkale açıklarında sürüklenen teknedeki 5 kişi kurtarıldı

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Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.

Çanakkale’nin Biga ilçesi açıklarında makine arızası sebebiyle sürüklenen ve içinde biri çocuk toplam 5 kişinin bulunduğu 18 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KIYEM4’ botu ile yedeklenerek Kemer/Biga Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.

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