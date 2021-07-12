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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇOMÜ Hastanesinden bir ilk daha

İHA

ÇOMÜ Hastanesinden bir ilk daha

Prof. Dr. Timuçin Alar başkanlığında Doç. Dr. Hasan Oğuz Kapıçıbaşı ve Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ertuğrul Gedik'den oluşan ÇOMÜ Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Çanakkale de ilk defa “Uyanık VATSAVATS” operasyonunu gerçekleştirdi.
Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalından Doç. Dr. Tuncer Şimşek ve Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Cem Sürecek’in eşlik ettiği operasyon hakkında, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ertuğrul Gedik şunları söyledi:
“Hastamızın akciğerinde kitle sebebiyle aldığı kemoterapiyi takiben aynı tarafta yaygın sıvı gelişmiş. Takmış olduğumuz göğüs tüpünden yeterli miktarda tedaviye cevap alınmaması sebebiyle, yapmış olduğumuz tetkikler sonucu, çok sayıda kapalı ve dağınık poşlar halinde sıvı olduğunu gördük. Bunun üzerine ameliyat hazırlığına başlanan hastanın yapılan konsültasyonlarında genel anestezi için yüksek risk tanımlanması sebebiyle, hastayı uyutmadan yani uyanık halde kapalı Göğüs Cerrahisi Ameliyatına (Awake Video Assisted Thoracoscopic SurgeryAVATS) karar verdik. Anestezi ekibimizin yoğun uğraşlarıyla sorun yaşamadan ve hastamız ağrı duymadan operasyonu gerçekleştirdik. Hastamız uyutulmadığı için, ameliyattan hemen sonra ayağa kalkıp dolaştı ve 2 saat sonra yemeğini yedi.“
ÇOMÜ Göğüs Cerrahisi ayrıca ameliyatsız göğüs duvarı şekil bozuklukları ile ilgili protezortez uygulamalarına da başlamış olup, sonuçlarını ve yeni uygulamalarını “goguscerrahisicanakkale” instagram hesabından paylaşıma açacaktır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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