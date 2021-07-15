Çanakkale'de, feribot iskelelerinde bayram tatili yoğunluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de, feribot iskelelerinde bayram tatili yoğunluğu

DHA

Çanakkale'de, feribot iskelelerinde bayram tatili yoğunluğu


Burak GEZENCemhan ŞENNedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE´de 9 günlük Kurban Bayramı tatilini, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birleştirenler, boğazın Avrupa yakasındaki Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde dörder kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturdu.
Kentte, bayramda feribot iskelelerinde beklenen yoğunluk erken başladı. 9 günlük tatili, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birleştiren, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi´ndeki illerden yola çıkanlar, boğazı geçebilmek için Gelibolu ve Eceabat ilçeleri ile Kilitbahir köyündeki feribot iskelelerine geldi. Burada feribot iskelesindeki araç kuyruğu 4,5 kilometre ilerideki Eceabat ilçesine kadar ulaştı. Eceabat'taki feribot kuyruğu ise 4 kilometre mesafedeki Kilye koyuna kadar uzadı. Feribot sırası bekleyenler arasında gurbetçilerin de olduğu görüldü.
Boğazda yolcu ve araç taşımacılığını sağlayan Gestaş firması, GeliboluLapseki hattında 7, Eceabat-Çanakkale hattında 3, Kilitbahir-Çanakkale hattında ise 4 feribotla saatsiz sefer yapıyor. Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerindeki araç yoğunluğu nedeniyle karayolunda trafik kilitlendi. Polis ve jandarma ekipleri trafik akışını sağlamak için güzergahta devriye geziyor.
Bu arada, yoğunluğun yaşandığı Kabatepe-Gökçeada hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 feribot sefer yapıyor. Gestaş firması, bayram yoğunluğunu göz önünde bulundurup, filosundaki feribotlara ilave 2 feribot kiraladı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN
2021-07-15 12:37:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çan Belediyesi pehlivanlarını davul zurna ile karşıladı
YEREL HABERLER Çan Belediyesi pehlivanlarını davul zurna ile ...
Rus askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan ...
12 göçmen Ayvacık açıklarında kurtarıldı
YEREL HABERLER 12 göçmen Ayvacık açıklarında kurtarıldı
Çanakkale'de 12 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 12 kaçak göçmen kurtarıldı
Tatilcilerin çileli yolculuğu başladı 3 saat feribot bekleyen vatandaşlar isyan etti
YEREL HABERLER Tatilcilerin çileli yolculuğu başladı 3 saat feribot ...
Başkan Erdoğan: "Hiç kimse Türkiye'yi istikbaliyle sınamaya kalkmasın"
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan: "Hiç kimse Türkiye'yi istikbaliyle ...
Lapseki Belediye Başkanı: 15 Temmuz'da feribotlar çalışsaydı Lapseki'ye müdahale edilebilirdi
YEREL HABERLER Lapseki Belediye Başkanı: 15 Temmuz'da feribotlar ...
Başkan Makas: "15 Temmuz'da Türk milleti tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkıldığının dersini vermiştir"
YEREL HABERLER Başkan Makas: "15 Temmuz'da Türk milleti tüm dünyaya ...
AK Partili Turan: 15 Temmuz, tarihi bir dönüm noktasıdır
YEREL HABERLER AK Partili Turan: 15 Temmuz, tarihi bir dönüm ...
Başkan Makas'dan Ankara çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Makas'dan Ankara çıkarması
Takla atan otomobilde can pazarı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilde can pazarı
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki lavantaların hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki lavantaların hasadı ...
Vali Aktaş talepleri yerinde dinledi
YEREL HABERLER Vali Aktaş talepleri yerinde dinledi
Gelibolu Tarihi Yarım Adası lavantalarla bezendi
YEREL HABERLER Gelibolu Tarihi Yarım Adası lavantalarla bezendi
Kaybolan 55 koyun, drone ile buldu
YEREL HABERLER Kaybolan 55 koyun, drone ile buldu
Vali Aktaş, Yenice Jandarma uygulama noktasını ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Aktaş, Yenice Jandarma uygulama noktasını ...
Srebrenitsa Soykırımı 26. Yıldönümünde Biga’da anıldı
YEREL HABERLER Srebrenitsa Soykırımı 26. Yıldönümünde Biga’da anıldı
Şehit Teğmen Korhan Kuruçay Parkı açıldı
YEREL HABERLER Şehit Teğmen Korhan Kuruçay Parkı açıldı