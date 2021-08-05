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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin ilk acil kurtarma gemisi ‘Nene Hatun’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İHA

Türkiye’nin ilk acil kurtarma gemisi ‘Nene Hatun’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Türkiye’nin ilk acil kurtarma gemisi ‘Nene Hatun’ Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Muğla’daki orman yangınlarının söndürülmesi için destek vermeye gidiyor.
İstanbul Kuruçeşme'den yola çıkan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', Marmara Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 08.45 sıralarında Çanakkale önlerinde olan acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', ‘Dur Yolcu’ sembolü ve Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin Muğla'nın Milas ilçesine giderek, orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplere destek vereceği bildirildi.

Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi
Nene Hatun Türkiye'nin ilk acil kurtarma gemisidir. 21 Kasım 2014 tarihinde denize indirilen Nene Hatun gemisi halen Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı acil kurtarma ve itfaiye gemisi olarak hizmettedir. İçerisinde olası bir kurtarma sonrası acil sağlık hizmeti için 20 yataklı hastane ve saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen yatay 150 metre, dikey 70 metre su püskürtebilen haiz yangın söndürme sistemi bulunuyor. Bir adet heliport ruhsatı bulunan Nene Hatun’da, 11 ton ağırlığa kadar helikopterin iniş yapabileceği bir helikopter pisti yer alıyor. Bordalarında bulunan kollar sayesinde Deniz kirliliğine müdahale yeteneği ve 1000 metreküp kadar atık taşıma kapasitesine sahip olan gemide, kirlilik ölçüm laboratuvarı ve 25 ton kapasiteli güverte kreyni mevcut.

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