Kaymakam Göktaş özel öğrencileri ziyaret etti

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Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Özel Eğitim Okulunu ziyaret etti.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Özel Eğitim Okulunu ziyaret ettiler. Sınıfları dolaşarak özel öğrenciler ile ilgilenen Kaymakam Musa Göktaş, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Öğretmenlerle sohbet ederek görev ve mesuliyetlerinin büyük olduğunu hatırlatan Kaymakam Göktaş, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmeleri dileğinde bulundu.

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