Çanakkale’de ihya edilen Kanlıdere Şehitliği ziyarete açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale Savaşı’nda şehit olan Balıkesirli şehitlerin anısına Çanakkale’de ihya edilen Kanlıdere Şehitliği törenle ziyarete açıldı.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında imzalanan protokolle Çanakkale Savaşı’nda şehit olan Balıkesirli askerlerin anısına yapılan Kanlıdere Şehitliği’nin açılışı gerçekleştirildi. Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda dönemin Harita Komutanı Şevki Paşa tarafından hazırlanan 1/5 bin ölçekli Çanakkale tahkimat haritasında yeri işaretli olan Kanlıdere Şehitliği’nin ihyası, Mimar Muharrem Hilmi Şenalp’in danışmanlığında yapıldı.

Açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Burada yaptığımız her işte, her projede elbette son derece gururluyuz ve bir o kadar da duygusalız, mutluyuz. Bugün de yine çok özel bir projede birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum. En çokta kıymetli gazilerimizi, şehit yakınlarımızı tebrik ediyorum burada oldukları için, birlikte olduğumuz için. Bu iş birliğinin diğer şehirlere de örnek olmasını diliyorum” dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise, “Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapmış olduğumuz bu anlamlı protokol bugün nihayete erdi. Bu topraklar Çanakkale ruhunun doğduğu ve Çanakkale kahramanlarının ebedi istirahatgahı olan müstesna topraklardır. Bu topraklarda birçok Mehmetçik, birçok kahraman bu vatan için, bayrak için, kutsal değerlerimiz için canını seve seve bir gül bahçesine girer gibi teslim ettiler. Bu topraklarda binlerce Mehmetçiğin hatırası var ve ayak izleri var. Bu topraklarda Seyit Onbaşı'nın ayak izleri var. Bu topraklarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının ayak izleri var, hatıraları var. İşte Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklara sahip çıkan bütün Balıkesir halkını gönülden tebrik ediyorum. Yücel başkanın şahsında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, belediye meclis üyelerimize, bütün ilçe belediye başkanlarımıza, Balıkesir milletvekillerimize ve Balıkesir halkına gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü bu topraklara ne kadar hizmet etsek azdır. Yaptığımız bu çalışmalar onları unutmadığımızı, onları çok sevdiğimizi, Çanakkale ruhunu ebediyete kadar kuşaktan kuşağa aktaracağımızın bir nişanesidir. Bugün burada çok önemli bir açılış yapıyoruz. Bize göre burada çok anlamlı bir buluşma oldu. Kuvayi Milliye ruhu ile Çanakkale ruhu bugün bir kez daha buluştu. Bu topraklarda inşallah ebediyete kadar Kuvayi Milliye ruhu da hakim olacak, Çanakkale ruhu da hakim olacak. Bizler de bu müstesna toprakların hizmetkarı olarak bu bayrakları burada dalgalandıracağız” diye konuştu.



“Balıkesir olarak ortaya koyduğu bir şehitlik yoktu”

Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in kendilerine Tarihi Alan’da bir proje yapmak için öneri getirdiğinde çok mutlu olduklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Biz Çanakkale’ye her yıl belediyeler olarak gençlerimizi, öğrencilerimizi, yetişkinlerimizi gönderiyoruz. Bin yıllık ecdadın emanetinin elde kalması için insanların nasıl şehit olduğunu, nasıl savaşıldığını, Çanakkale denince hangi ruhun canlanması gerektiğini anlasınlar diye. Ama ne yazık ki Balıkesir bu koskoca alanın içerisinde Balıkesir olarak ortaya koyduğu bir şehitlik yoktu. Ben Alan Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“Burada yapılan işin altına hepimiz imzamızı atıyoruz”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Balıkesir ile Çanakkale’yi birleştiren o iki ruhu bir araya getiren Kuvayi Milliye ve Çanakkale ruhunu ilelebet yaşatacak olan girişimin sonuçlandığı ve bugün dualarla açılışını yapacağımız bir etkinliğe sahne oluyoruz. Bazı işler vardır ki o işleri yaptığınız zaman hiçbir tartışma olmaksızın onun altına imzanızı atarsınız. Burada yapılan işin altına hepimiz imzamızı atıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bütün ekibini, Tarihi Alan Başkanımız ve bütün ekibini gönülden tebrik ediyorum. Onlara şanlı tarihimizin burada Balıkesir adına yaşatılacak olan bu sayfasını açma konusunda iradeleri konusunda teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kanlıdere Şehitliği ziyarete açılarak, protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Kur’anı Kerim tilaveti okunarak dua edilen törende, Kanlıdere'de şehit düşenlerin yakınlarına Kent Şükran Beratı verildi. Şehit Mustafa Ali oğlu İsmail’in torunu İsmail Çelik’e Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehit Ali’nin torunları İrfan Özkurt, Necati Özkurt, Ali Osman Özkurt ve Fatma Ozan’a Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, şehit Mehmet oğlu Hasan’ın torunu Mehmet Dal ve Abdullah Dal’a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kent Şükran Beratı'nı takdim etti.

Şehitliğin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey, Adil Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yıldız, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ile Balıkesir’den gelen vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.