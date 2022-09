Mustafa AKIN/Bozcaada(Çanakkale), (DHA) Run The Island Bozcaada, birbirinden güzel etkinlikleriyle katılımcılara keyifli anlar sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bozcaada Turizm İşletmeleri Derneği işbirliği ile düzenlenen Run The Island Bozcaada, binlerce kişiyi ağırladı. Ayazma koyunda düzenlenen organizasyonda yüzme yarışları, beach voleybol ve koşuya ilgi yüksekti. 1500 metrelik yüzme parkurunda katılımcılar dereceye girmek için mücadele etti. Ardından 21 K ve 10 K'lık koşuda atletler dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Düzenlenen yarışların ardından ilk 3'e girenlere ödüllerini Bozcaada Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ve Bozcaada Jandarma Komutanı Murat Tekin ile Bozcaada Sahil Güvenlik Komutanı Mustafa Gülmez takdim etti.

BATUHAN BUĞRA ERUYGUN: KEYİFLİ BİR SPOR AKTİVİTESİ SUNDUK

Sporculuk kariyerinin ardından düzenlediği ilk etkinlik olduğunu ifade eden Run The Island Bozcaada Organizasyon Direktörü Batuhan Buğra Eruygun, "Çok güzel bir etkinlik geçti bizim için. Planladığımız şekilde devam ettik, her şey saatinde başladı. Yüzme parkurumuz, koşu parkurumuz tamdı, hiçbir eksiğimiz yoktu. Güzel ve hızlı bir parkur seçtik. Herhangi bir aksaklık yaşamadan organizasyonu tamamladık. Her sene yapılan bir organizasyon ve beklentiler de yükseliyor. Biz geçen senenin biraz daha üzerine çıkmaya çalıştık, bunu da başardığımızı düşünüyorum. Katılımcılara burada keyifli bir spor aktivitesi sunduk. Yoga, pilates, zumba, fitnees, plaj voleybolu turnuvası düzenledik. Burada bizim kayıtlı katılımcımız yaklaşık 1300 kadardı. Ama bu alanda sadece bizim etkinliğimiz için 2 bin 500 katılımcı vardı. Aynı zamanda bu Bozcaada için de iyi bir etkinlik. Adanın kapanış etkinliği olarak da adlandırılıyor. Sürekliliğinin olması gereken bir organizasyon diye düşünüyorum" dedi.

TAHİR ERDEMİR: ZORLAYICI VE GÜZEL BİR PARKURDU

Bozcaada'da ilk kez mücadele ettiğini dile getiren para atlet Tahir Erdemir, "Normalde bu tarz uzun mesafe koşularına katılıyorum. Seneye 21K koşmak istiyorum. İleriki senelerde Ironman koşma hedefim var. Aynı zamanda milli para atletim. Bu sene ise triatlon branşına geçtim. 3 yarışa gittim, sezon finalinde de Türkiye şampiyonu oldum. Ekim ayındaki Alanya Cup için aslında buradaki yarışa katıldım. Hem antrenman oluyor, sprint mesafe yapıyorum orada. 100-150 metre yüzüyorum, 20 kilometre bisiklet sürüyorum, 5 kilometre koşuyorum. Buradaki 10K koşum da oraya yönelik bir antrenman seviyesinde oldu, güzel bir parkurdu. İlk yarışımdı, parkuru çok bilmiyordum. Biraz yükselti çok fazlaydı. Özellikle dönüş gidişe nazaran yükseltiyle doluydu. Zorlayıcı ve güzel bir parkurdu. Güzel bir şekilde bitirmek nasip oldu" diye konuştu.

ADA SERGİSİ DİKKATLERİ ÇEKTİ

Akrilik ada temalı Çağla Genç ve Azra Genç tarafında yapılan resim sergisi katılımcıların ilgisiyle karşılandı. Sanatçı Çağla Genç, "Bu benim ilk sergim. Bozcaada'da düzenlenen organizasyona denk gelmesi de beni çok mutlu etti. Katılımcılar ve halk, böyle bir organizasyonda ilk defa sanat ile sporun bir araya gelmesinden dolayı mutluluklarını ifade ettiler. Bundan sonraki etkinliklerde de sanat ile sporu bir araya getirmek için çalışmalarımı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Yüzmede genel klasman şu şekilde:

Erkekler

1 Batuhan Sağın 00:14:28

2 Mert Acun 00:15:54

3 Barış Çakır 00:16:43 Kadınlar

1 Hale Taygan 00:20:37

2 Sinem Kutluana 00:21:03

3 Özge Belen 00:21:41 21 K'da genel klasman şu şekilde:

Erkekler

1 Evengy Vasilyev 01:30:19

2 Behlül Kataş 01:30:29

3 Anıl Sevinç 01:35:25 Kadınlar

1 Merve İşler 02:00:03

2 Belgin Arı 02:06:44

3 Nebahat Yılmaz 02:11:20 10 K'da genel klasman şu şekilde:

Erkekler 1 Mehmet Aydıngör 00:36:56

2 Ahmet Tek 00:38:49

3 Bilal Öztürk 00:39:14 Kadınlar

1 Evşen Onay 00:50:12

2 Gülten Zobu Çelik 00:51:16

Mustafa AKIN

