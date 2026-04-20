        Çanakkalenin masalsı köyü Adatepe dünya turizm sahnesine çıkmaya hazırlanıyor

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Kazdağları'nın eteklerindeki Adatepe köyünün, Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Teşkilatı tarafından yürütülen "En İyi Turizm Köyü 2026 Programı" kapsamında Türkiye'yi temsilen aday gösterilmesi sevinçle karşılandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 14:56 Güncelleme:
        1980'lerde keşfedildilmişti! O haber sevinçle karşılandı

        Kırsal alanlarda kültürel mirası, doğal kaynakları ve sürdürülebilir kalkınmayı koruyan, turizmi bir kalkınma aracı olarak kullanan köylerin ödüllendirildiği En İyi Turizm Köyü 2026 Programı kapsamında, Türkiye'den Adatepe köyünün yanı sıra İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi, Muğla'nın Datça ilçesindeki Eski Datça Mahallesi ve Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Ziyaret köyü aday listesine alındı.

        Ege Denizi'nin doğusunda, Kaz Dağları'nın batısında ve Edremit Körfezi'nin kuzey ucunda yer alan Adatepe köyü, 19. yüzyıl Osmanlı-Rum mimarisini yansıtan, tamamı restore edilmiş, iki katlı, avlulu ve bahçeli taş evleriyle ünlü.

        Nüfus mübadelesi sonrası Girit'ten gelen Türklerin yerleştiği, 1980'lerde keşfedilip restore edilen köy, 1989 yılında sit alanı ilan edilmesinin ardından özgün mimarisinin korunmasıyla bugünlere kadar ulaştı.

        Tarihi camisi, taş mektebi, Arnavut kaldırımlı sokakları ve eşsiz manzarasıyla ünlü Zeus Altarı'nın bulunduğu köy, Truva, Pers, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyor.

        Antik kaynaklarda 'Gargaros' olarak anılan, her yıl binlerce ziyaretçinin uğrak noktalarından biri olan Adatepe köyünün, BM Turizm Örgütünün 2026 yılı "En İyi Turizm Köyü Programı" kapsamında Türkiye'yi temsilen aday gösterilmesi köyde sevinçle karşılandı.

        KADİM GEÇMİŞİYLE DÜNYA KÜLTÜR MİRASININ DEĞERLİ BİR PARÇASI

        Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karaali, AA muhabirine, Adatepe köyünün sahip olduğu özgün taş mimarisi, doğayla iç içe geçmiş tarihi dokusu ve yüzyıllara dayanan kadim geçmişiyle sadece yörenin değil, dünya kültür mirasının da çok değerli bir parçası olduğunu anlattı.

        Köyün bugünlere özgünlüğünü yitirmeden, bir açık hava müzesi zarafetiyle ulaşmasının devletin korumacı politikaları, yerel halkın derin bağlılığı ve turizm işletmecilerinin özenli çalışmalarının ortak bir sonucu olduğunu vurgulayan Karaali, şöyle devam etti:

        "Çanakkale Valiliği, İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Ayvacık Kaymakamlığı olarak ilçemizin eşsiz turizm potansiyelini sürdürülebilir ve doğaya saygılı bir anlayışla daha da ileriye taşımak için gayret gösteriyoruz. Adatepe'nin bu prestijli uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek olması, kırsal kalkınma ve kültürel turizm hedeflerimizin ne denli doğru bir zeminde ilerlediğinin en açık kanıtıdır. Bu güzel sürecin köyümüzün dünyanın en iyi turizm köyü seçilmesiyle taçlanmasını temenni ediyorum."

        "KORUNUP DEĞİŞTİRİLMEDEN BUGÜNE GETİRİLMİŞ BİR KÖY"

        Otel işletmecisi Mehmet Şoförtakımcı, BM'nin bu kararını sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Çünkü köyümüz korunup değiştirilmeden bugüne getirilmiş bir köy" dedi.

        Adaylığı öğrenince köy halkı ve işletmeciler olarak çok heyecanlandıklarını dile getiren Şoförtakımcı, "İnşallah belki de en iyi köy seçileceğiz. Bu da bizi daha çok memnun edecek" diye konuştu.

        Adatepe'de doğup büyüyen ve köyde 32 yıldır esnaflık yapan 69 yaşındaki Hasan Kaymakçı da köylerinin çok güzel ve tarihi olduğunu dile getirerek, "Köyümüz dünyaca da tanınmıştır. Esnafımız da bu konuda hassastır. Gelen kişilere karşı çok güzel davranış sergilerler. Köyümüze çok yoğun bir talep var. Bundan sonra da inşallah bunun artmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

        Kaymakçı, köyün tarihi hakkında bilgi vererek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Geçmişten günümüze ulaşan bazı Osmanlıca belgelerde, köyümüzün 2 bin yıllık olduğu belirtilmektedir. Biz de köyün ilk yerlilerindeniz. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettiğinde burası da Bizanslıların yaşadığı bir köymüş. Fatih Sultan Mehmet buraya yakınları olan Halil Efendi ve Hacı Hasan sülalelerini göndermiş. Ben de Hacı Hasan sülalesindenim ve köyümde bulunmaktan dolayı çok mutluyum."

