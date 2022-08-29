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Haberler Gündem Yargı Canan Kaftancıoğlu ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi
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Canan Kaftancıoğlu ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi

Yargıtay tarafından siyasi parti üyeliği düşürülen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi

Canan Kaftancıoğlu ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi
Kaftancıoğlu Çağlayan Adliyesi'nde
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İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında re'sen soruşturma başlatılan Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Ağustos'ta gerçekleşen bir toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle Canan Kaftancıoğlu hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı.

Canan Kaftancıoğlu bu kapsamda ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

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