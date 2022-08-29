Kaftancıoğlu Çağlayan Adliyesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında re'sen soruşturma başlatılan Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Ağustos'ta gerçekleşen bir toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle Canan Kaftancıoğlu hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı.
Canan Kaftancıoğlu bu kapsamda ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
YORUMLAR