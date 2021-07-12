Kardeşi gözaltına alınan Kaftancıoğlu'ndan açıklama 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

Edinilen bilgiye göre, Fatsa 1. Asliye Ceza Mahkemesince "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak" suçundan hakkında arama kaydı bulunan Ordu’da bir hastanede yönetici olduğu belirlenen C.Ş. (41) dün Fethiye’de yakalandı. Şahıs ifadesinde İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi olduğunu söyledi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan C.Ş. bugün Fethiye Adliyesine sevk edilecek.

KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter'dan yazılı bir açıklama yaptı. Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kendisinin biyolojik olarak kardeşim olduğu doğrudur ancak annesinin, babasının ve ailesinin yüzünü yere düşürdüğü andan itibaren ve iyi niyetle kendisine uzanan elleri de görmezden gelmesi üzerine kendisiyle çok çok uzun yıllardır hiçbir irtibatımız yoktur.

Basında geçen olayla ilgili ise; ailesinin güvenini kötüye kullanmış birisi için, başkanlarının güvenini kötüye kullanmamıştır diyememenin üzüntüsünü yaşıyorum.



Hukuk karşısında işlemiş olduğu bir suç varsa eğer mutlaka cezasını çekecektir, çekmelidir".