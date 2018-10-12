İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bir kardiyolog olarak, zeytini ve zeytin yağını halka ulaştırmak zorunda olunduğunu belirterek, "Sağlımızı korumak mecburiyetindeyiz. Bütün kurumları hiçbir ayrım yapmadan zeytini ve tarımı desteklemeye çağırıyorum. Başka hiçbir şey yapmayın, oturup bina yapmayın. Beton ağaç dikmeyin, zeytin ağacı dikin.

Hepimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği, torunlarımızın geleceği zeytindedir ve zeytin yağındadır. Bütün dünya buna yatırım yapmaktadır. Otomotiv yatırımı önemli değil. Yolların yapılması önemli değil. 9 katlı binaların, 50 katlı AVM’lerin yapılması önemli değil. Medeniyet o değil. Medeniyet çiftçinin desteklenmesi, tarımın desteklenmesidir. Bir ülke tarımı ayakta tutarsa ayakta kalabilir" dedi.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ANTİOKSİDANI

DHA'nın haberine göre; zeytinin yağının dünyanın en önemli antioksidan olduğunu vurgulayan Karatay, sözlerini şöyle tamamladı: "Hipokrat, milattan önce 5'inci yüzyılda zeytinyağıyla mide ülseri ve kolerayı tedavi etmiştir. Bağırsaklarımızdaki sıkıntıları götüren soğuk sıkım zeytinyağıdır. Yaşlılarda bağırsaklar çalışmamaya başlarsa beyin de gider. Çünkü bağırsaklarımız ikinci beyin. Maalesef ben biliyorum Mut’tan zeytin alınıp başka markalarla piyasaya sürülüyor. Buna da o kadar çok üzülüyorum ki; mümkün olduğu kadar sahip çıkın. Çiftçiyi ve tarımı desteklemek mecburiyetindeyiz. O zaman hiç kimse bizi yıkamaz, bölemez."

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