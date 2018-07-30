Bir süredir ekranlara ara veren Canan Tuğaner aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine girdi. Mutlu çift düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu-sunucu Canan Tuğaner, geçen yıl Büyükada sahilde bikinili haldeyken cep telefonuyla görüntülerini çeken İranlı bir kişiyle tartışıp kafa atmıştı.

İranlı turiste attığı kafa ile etkisiz hale getiren ünlü sunucu görüntülerini silip tacizciyi de polise teslim etmişti. Bu olay günlerce konuşulmuştu.

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