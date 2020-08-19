Rob Letterman’ın yönettiği Goosebumps: Canavarlar Firarda filminin senaryosunu ise Scott Alexander ve Larry Karaszewski yazdı. Peki Canavarlar Firarda filmi konusu nedir? Canavarlar Firarda filmi oyuncuları kimler?

CANAVARLAR FİRARDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Goosebumps Canavarlar Firarda filminin konusu, Büyük şehirden Küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan Zach Cooper, taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah ile karşılaşıp, Champ ile de kısa sürede arkadaş olunca yeni bir hayat için umutlanır. Ancak Zach, Hannah’nın gizemli babasının Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine olduğunu öğrendiğinde, olayların normal gitmeyeceğini anlar.

Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine’nın korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine’ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine onları kitaplarında kilitli tutarak okurlarını korumaktadır. Stine’ın yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach’in hayatı eskisi olmayacaktır. Macera dolu çılgın bir gecede, Zach, Hannah, Champ ve Stine’ın takım olarak bu hayal ürünü yaratıkları ait oldukları kitaplara geri göndermeleri ve kasabayı kurtarmaları gerekecektir.

CANAVARLAR FİRARDA FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Canavarlar Firarda filminin oyuncuları ve karakterleri;

Jack Black – R. L. Stine

Dyan Minnette – Zach Cooper

Odeya Rush – Hannah

Ken Marino – Coach Carr

Kumail Nanjiani – Foreman