Caner Cindoruk ile aşk yaşayan Selin Şekerci eski aşkı Kaan Taşaner'den köşe bucak kaçıyor!

Oyuncu Selin Şekerci, 2014'te aşk yalamaya başladığı meslektaşı Kaan Taşaner'den geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Şekerci, nisan ayında Caner Cindoruk ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. Şekerci'nin eski aşkı ile karşılaşmamak için bazı kafe ve lokantalara gitmediği öğrenildi