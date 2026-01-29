Habertürk
        Caner Yıldırım, eşi Gamze Erçel'e gelen eleştirilere sessiz kalmadı

        Caner Yıldırım, eşi Gamze Erçel'e gelen eleştirilere sessiz kalmadı

        Gamze Erçel'in diksiyonuna yönelik yorumlara eşi Caner Yıldırım'dan sert tepki gösterdi. Yıldırım; "İnternetten insan kötülemek başka bir işsizlik seviyesi" sözleriyle eleştirilere yanıt verdi

        Giriş: 29.01.2026 - 22:36 Güncelleme: 29.01.2026 - 22:36
        Eleştirilere sessiz kalmadı
        Oyuncu Gamze Erçel, geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada paylaşılan bir videoyla gündeme geldi. Videoda diksiyonuna yönelik yapılan olumsuz yorumlar kısa sürede dikkat çekti.

        Bu yorumlara, Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım sert bir yanıt verdi. Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "10 dakikalık bir videodan büyük büyük çıkarımlar yapabilecek insanlar… Sizin derdiniz başka. Ayrıca internetten insan kötülemek başka bir işsizlik seviyesi. Gerçekten dolu insanlar kendi işlerine bakarlar, başkalarına efor sarf etmezler."

