Caner Yıldırım, eşi Gamze Erçel'e gelen eleştirilere sessiz kalmadı

Borsa İstanbul yılbaşından bu yana yüzde 19,3 değer kazanırken özellikle son 2 haftalık performansı göz doldurdu. Yabancı alımlarının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı New York ve Londra'da yapılan yatırım bankaları toplantılarının ardından gelmesi dikkat çekti. Yatırım bankalarından New York'taki Bank of America toplantısına 350'den fazla fon yöneticisinin katıldığı ve alımların bu toplantının ardından başladığı ifade ediliyor. Peki Borsa İstanbul'da rekorlar nereye kadar devam eder? Altındaki yüskeliş borsayı nasıl etkiler? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Ekonomi Yazarı Rahim Ak yanıtladı. Daha Az Göster