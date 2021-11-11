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Haberler Gündem 3. Sayfa CANİ EVLAT... Son dakika: Annesini korkuttu! Kalp krizinden öldürdü! - Haberler
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Annesini korkuttu! Kalp krizinden öldürdü!

Gaziantep'te annesinin ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan zanlı gözaltına alınırken, yaşadığı korkunun ardından kalp krizi geçirerek ölen kadının cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi

CANİ EVLAT... Son dakika: Annesini korkuttu! Kalp krizinden öldürdü! - Haberler
Annesini korkuttu! Kalp krizinden öldürdü!
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İHA

Gaziantep'te edinilen bilgiye göre, olay, Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen F.T., annesi Fatma T. ile tartışarak, önce evi ateşe verdi.

ATEŞ EDEREK ANNESİNİ KOVALADI

İHA'da yer alan habere göre siniri geçmeyen ve belindeki silahla evin içerisinde havaya ateş ederek annesini kovalayan F.T.'nin elinden kurtulmayı başaran anne ise büyük bir panik ile evden kaçtı.

KORKU NEDENİYLE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Komşusunun evine sığınan ve büyük korku yaşayan anne Fatma T.'nin kalbi, evladının yaşattıklarına dayanamadı. Fenalaşan kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Oğlunun yaşattıklarına kalbi dayanmayan ve hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesinde defnedileceği öğrenildi.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNE İNANDIRILAMADI

Olay günü annesi Fatma T.'nin ölümü üzerine yakınları, olay yerinden ticari taksi ile kaçan F.T.'ye telefon ile ulaştı. Annesinin vefat ettiği söylenen ve gelmesi istenen F.T., annesinin ölüm haberine inandırılamadı.

PARA İSTEMİŞ, "YOK" DEYİNCE EVİ ATEŞE VERMİŞ

Yaşadığı İstanbul'a gittiği iddia edilen F.T., jandarma ekiplerinin başarılı çalışması ile Gaziantep kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. F.T.'nin ilk ifadesinde ise ailesinden para istediğini, "yok" denilince sinirlenerek olay yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

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