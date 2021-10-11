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Haberler Gündem 3. Sayfa CANİ KOCA... Son dakika: Avukatın ofisinde döverek öldürmüştü! İşte nedeni! - VİDEO HABER
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Avukatın ofisinde döverek öldürmüştü! İşte nedeni!

Osmaniye'de, avukatlık bürosunda boşanma aşamasında olduğu eşi İbrahim Goncagül (28) tarafından dövülen ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Meltem Goncagül'ün (27), eşiyle, anlaşmalı boşanma işlemi için avukatlarının yanına gittiği ortaya çıktı. İbrahim Goncagül'ün, çocuklarının velayetini istediği, eşinin de razı olmayışı üzerine aralarında tartışma çıktığı ifade edildi

CANİ KOCA... Son dakika: Avukatın ofisinde döverek öldürmüştü! İşte nedeni! - VİDEO HABER
Avukatın ofisinde döverek öldürmüştü! İşte nedeni!
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DHA

Osmaniye'de, 29 Eylül'de Adnan Menderes Bulvarı´ndaki bir iş merkezinde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, Meltem Goncagül (27) ile işsiz olan eşi İbrahim Goncagül (28), anlaşmalı boşanma için evrak düzenlemek üzere avukatlarının bürosuna gitti.

VELAYET TARTIŞMASI BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre boşanma protokolü hazırlandığı sırada İbrahim Goncagül, çocuklarının da velayetini istedi. Eşi razı olmayınca aralarında tartışma çıktı.

BOŞ BİR ODAYA GÖTÜRÜP KAPIYI KİLİTLEDİ

İbrahim Goncagül, eşi Meltem Goncagül'ü bürodaki boş bir odaya götürüp, kapısını kilitledikten sonra başını duvara vurarak dövdü, ağzından ve burnundan kan gelince de orada bırakıp kaçtı.

TABURCU EDİLDİ, BİR GÜN SONRA FENALAŞTI

Meltem Goncagül, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bir gün sonra taburcu edilen Goncagül, 5 Ekim'de evinde fenalaşınca, ailesinin götürdüğü Gaziantep'teki özel hastanedeki tedaviye rağmen kurtarılamadı.

ÖNCEKİ GÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Adli tıpta yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Goncagül'ün cenazesi, önceki gün Osmaniye'de toprağa verildi.

KATİL KOCA "VELAYET" DEDİ

Olay günü yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İbrahim Goncagül'ün ise ifadesinde, anlaşmalı boşanmak için avukatlık bürosuna gittiklerini, çocukların velayeti yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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