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Rastgele ateş açtılar! Acil serviste dehşet!

İzmir'de, iddiaya göre H.A. (20) ve akrabası Ş.A. (27) motosikletin gaz koluna dokunduğu gerekçesiyle, Muhammet D.'yi (24) bacağından vurduktan sonra kayıplara karıştı. Olayda yaralanan Muhammet D. yakınları tarafından Karşıyaka ilçesindeki özel bir hastaneye götürülürken, 1 saat sonra hastaneye gelen H.A. ve Ş.A., seyir halindeki motosikletten acil servisi önünde bekleyen Muhammet D. ve yakınlarına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda, hastanenin güvenlik amiri, güvenlik görevlisi ve Muhammet D.'nin 2 akrabası yaralandı. 3'ü ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından şüpheliler, kaçarak kayıplara karıştı. Olay anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi

MAGANDALAR! Son dakika... Rastgele ateş açtılar! Acil serviste dehşet!
Rastgele ateş açtılar! Acil serviste dehşet!
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DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, gece saat 01.00 sıralarında Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7061/1 sokak ile 7020 sokak birleşiminde tam bir dehşet yaşandı. İddiaya göre, motosiklet ile gezen H.A. (20) ve akrabası Ş.A. (27),sokakta duran Muhammet D.'nin yanına geldi. H.A. ile Muhammet D. konuştuğu sırada, iddiaya göre Muhammet D. motosikletin gaz koluna dokundu ve motosiklet hareket etti.

ÖNCE BACAĞINDAN VURDU

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine H.A., Muhammet D.'ye tepki gösterince tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla H.A., belinden çıkarttığı tabancayla Muhammet D.'nin bacağına ateş etti. Olayda yaralanan Muhammet D., kanlar içinde yere yığılırken, H.A. ve akrabası Ş.A. olay yerinden kaçtı. Muhammet D. akrabası olduğu öğrenilen İ.D. tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 SAAT SONRA ACİL SERVİSTE SALDIRDILAR

Muhammet D.'nin hastaneye kaldırılmasının ardından olayı duyan yakınları hastaneye geldi. Tedavisi sonrası akrabaları ile hastaneden ayrılmak üzere olan Muhammet D., bu kez de saat 02.10 sıralarında ikinci saldırıya uğradı. Saldırganlar, seyir halindeyken özel hastanenin acil servisi önünde bekleyen çok sayıda kişiye tabancayla art arda ateş açtı.

GÜVENLİK AMİRİ İLE GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Film sahnelerini aratmayan saldırıda, hastanenin güvenlik amiri Kayhan Doğan ve güvenlik görevlisi Sait Burak Kanık başından, Muhammet D.'nin akrabaları Nurettin Kaymaz göğsünden ve Soner Kaymaz ise başını sıyırıp geçen kurşun ile yaralandı. Yaralılar acil serviste tedaviye alınırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliğini alırken, yakınlarının vurulduğunu gören kişiler ise hastanede sinir krizleri geçirdi. Yaralılardan Soner Kaymaz, ilk tedavisinin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Başını sıyırıp geçen kurşunla şans eseri hafif yaralanan Soner Kaymaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

ÜÇ KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Özel hastanede tedavisi süren güvenlik amiri Kayhan Doğan, güvenlik görevlisi Sait Burak Kanık ve Muhammet D.'nin akrabası Nurettin Kaymaz'ın da hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

Olay sonrası polis, hastanenin bulunduğu 1825 sokakta inceleme yaptı. Hastanenin camlarında ve park halindeki bir otomobilde hasar meydana gelen olayda polis, silahlı saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, motosikletli saldırganlar H.A. ve Ş.A.'nın hastane önünde bekleyenlere ateş açtığı anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile ilerleyen saldırganlar acil servis önünde bekleyen kişilere ardı ardına ateş açıyor. Rastgele açılan ateş sonucunda, acil servis önünde bulunan kişiler can havli ile kaçmaya çalışken, kurşunların isabet ettiği kişiler yere yığılıyor. Saldırganlar ise geldikleri motosikletle olay yerinden kaçıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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