Başkent'in Çankaya ilçesi, 2018 sonu itibarıyla 920 bin 890'ı bulan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçe olma unvanını elinde bulundururken, bu özelliğiyle 57 ilin nüfusunu geçti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri'nden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.

NÜFUSUN YÜZDE 18.4'Ü İSTANBUL'DA

AA'da yer alan habere göre ülke nüfusunun yüzde 18.4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle yine en çok nüfusa sahip il olurken, bunu 5 milyon 503 bin 985 ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 ile Antalya izledi.

EN KALABALIK İLÇE: "ÇANKAYA"

Kentsel yaşam tarzına olan ilginin artmasıyla ilçelerin nüfuslarında da önemli artışlar kaydedildi. Ülkenin üst yönetim idare binalarına ev sahipliği yapan Ankara'nın Çankaya ilçesi geçen yılın sonu itibarıyla 920 bin 890'u bulan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu.

KEÇİÖREN İKİNCİ SIRADA

Başkentin bir diğer ilçesi olan Keçiören 909 bin 787 kişilik nüfusuyla listede ikinci sırada yer alırken, bunu 906 bin 43'le Gaziantep'in Şahinbey, 891 bin 120'yle İstanbul'un Esenyurt, 862 bin 516 kişiyle Bursa'nın Osmangazi ilçesi takip etti.

Akdeniz bölgesinin kebabıyla ünlü kenti Adana'nın merkez ilçesi Seyhan 793 bin 480 kişiyle en kalabalık altıncı ilçe olma özelliğini taşırken, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 774 bin 179 kişiyle yedinci sırada bulunuyor. Şehitkamil'i, İstanbul'un Küçükçekmece (770 bin 317),Bağcılar (734 bin 369) ve Pendik (693 bin 599) ilçeleri takip etti.

NÜFUSU EN AZ OLAN İLÇE: "YALIHÜYÜK"

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı bir beldeyken, 1990 yılında ilçe statüsü verilen Yalıhüyük, bin 785 kişiyle Türkiye'nin en küçük ilçesi olarak dikkati çekiyor. Bingöl'ün Yayladere ilçesi 2 bin 139 kişiyle Türkiye'nin nüfusu en düşük ikinci ilçesi olurken, onu 2 bin 272 kişiyle Eskişehir'in Han, 2 bin 300 kişiyle Isparta'nın Yenişarbademli, 2 bin 368 kişiyle Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi izliyor.