Çankırı Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Çankırı Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Çankırı başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Çankırı Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Çankırı seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Çankırı Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Çankırı Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.67 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:24 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 92.2 oldu. Çankırı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 80.068 oyla yüzde 72.42 - Kemal Kılıçdaroğlu: 22.226 oyla yüzde 20.10 - Sinan Oğan: 7.749 oyla yüzde 7.01 - Muharrem İnce: 511 oyla yüzde 0.46 aldı. Çankırı 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Çankırı Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.00 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:24 itibarıyla yüzde 89.2 oranında açıldı. 2023 Çankırı milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 81.528 oyla yüzde 78.4 - Millet İttifakı: 18.088 oyla yüzde 17.39 - Ata İttifakı: 1.804 oyla yüzde 1.73 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 696 oyla yüzde 0.67 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 177 oyla yüzde 0.18 aldı. Saat 21:24 itibarıyla 2023 Çankırı milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

