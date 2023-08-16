ÇANKIRI´DA ÇIKAN YANGINDA 10 DÖNÜM ORMAN ZARAR GÖRDÜ  

ÇANKIRI'da çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm orman zarar gördü.Yangın bugün 16.00 sıralarında Şabanözü ilçesi Çaparkayı köyü bölgesindeki ormanda çıktı. Dumanı gören köylülerin ihbarı üzerine yangına; çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin yanı sıra Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri yönlendirildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çaparkayı Köyü Muhtarı Mustafa Kayı, "Şabanözü, Orta, Yaylakent, Çankırı, Eldivan itfaiyeleri, askeriyemiz, köylümüz hep birlikte buraya geldiler, yangını söndürdük. Yaklaşık 10 dönüm orman zarar gördü. Neden çıktığı henüz belli değil. İnceleme yapılacak" dedi.Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)Görüntü Dökümü:

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Yangından görüntüler

Yangın soğutma çalışmaları

Genel ve detaylarHaber: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Çankırı / Şabanözü Ramazan SARICI

2023-08-16 00:59:16