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        Çankırı'da kaza sonrası alev alıp yanan otomobilin sürücüsü öldü

        ÇANKIRI'da hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştıktan sonra alev alarak yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 16:21 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:25
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        Çankırı'da kaza sonrası alev alıp yanan otomobilin sürücüsü öldü
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        ÇANKIRI'da hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştıktan sonra alev alarak yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari araç sürücüsü de yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Yapraklı ilçesi Kıvçak köyü mevkinde meydana geldi. Köy yolunda giden H.G. (64) idaresindeki hafif ticari araç, karşı yöndeki sürücüsü belirlenemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. 2 araç da hurdaya dönerken, otomobil bir süre sonra motorundan alev alarak yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı ile kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangına müdahale ederken, yaralanan hafif ticari araç sürüsü H.G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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