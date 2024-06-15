Çankırı'da kaza sonrası alev alıp yanan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, öğle saatlerinde Yapraklı ilçesi Kıvçak köyü mevkinde meydana geldi. Köy yolunda giden H.G. (64) idaresindeki hafif ticari araç, karşı yöndeki sürücüsü belirlenemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. 2 araç da hurdaya dönerken, otomobil bir süre sonra motorundan alev alarak yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı ile kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangına müdahale ederken, yaralanan hafif ticari araç sürüsü H.G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

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