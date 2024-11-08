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        Çankırı'da zincirleme kaza: 1'i ağır, 14 yaralı

        ÇANKIRI'da yolcu midibüsü, TIR ve hafif ticari aracın çarpıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır, 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:55 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:00
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        Çankırı'da zincirleme kaza: 1'i ağır, 14 yaralı
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        ÇANKIRI'da yolcu midibüsü, TIR ve hafif ticari aracın çarpıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır, 14 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde, İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkisinde meydana geldi. Samsun yönüne giden A.Y. yönetimindeki 18 LE 111 plakalı yolcu midibüsü, E.Ö.'nün yol kenarına park ettiği 34 MBP 477 plakalı TIR'a arkadan çarpıp devrildi. M.K.'nin kullandığı 34 HZ 2272 plakalı hafif ticari araç ise devrilen midibüse çarptı. Kazada 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 14 kişi de yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunun Samsun yönü araç geçişine kapatıldı. Araçlar daha sonra çekiciyle yoldan kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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