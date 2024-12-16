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        Çankırı Valiliğinden okulların tatil olduğu iddialarına yalanlama

        ÇANKIRI Valiliği, okulların 1 gün tatil olduğu iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 09:07 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:10
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        Çankırı Valiliğinden okulların tatil olduğu iddialarına yalanlama
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        ÇANKIRI Valiliği, okulların 1 gün tatil olduğu iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

        Çankırı Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında 16 Aralık 2024 tarihinde okulların 1 gün süre ile tatil edildiği açıklaması yayınlanmaktadır. Bu belge gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi açıklamalar yalnızca cankiri.gov.tr ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılmaktadır. Bu tür asılsız bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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