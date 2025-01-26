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        Bakan Göktaş: Aileyi güçlendirmek için çok önemli adımlar atacağız (2)

        VEFATEDEN 15 TEMMUZ GAZİSİNİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİAK Parti Çankırı Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 Ocak tarihinde vefat eden 15 Temmuz Gazisi Osman Aydın'ın Kızılırmak ilçesinde oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 21:02 Güncelleme: 26.01.2025 - 21:05
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        Bakan Göktaş: Aileyi güçlendirmek için çok önemli adımlar atacağız (2)
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        VEFATEDEN 15 TEMMUZ GAZİSİNİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

        AK Parti Çankırı Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 Ocak tarihinde vefat eden 15 Temmuz Gazisi Osman Aydın’ın Kızılırmak ilçesinde oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretinde Bakan Göktaş’a, Vali Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ve İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy eşlik etti.

        Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Göktaş, “Vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğimiz 15 Temmuz Gazimiz Osman Aydın’ın kıymetli ailesini Çankırı’daki evlerinde ziyaret ederek taziyede bulunduk. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin kutsal emanetlerine sahip çıkmak, bizim en büyük ve değişmez sorumluluğumuzdur. Milletimizin bağımsızlık ve hürriyetine olan sarsılmaz inancının simgesi olan 15 Temmuz gecesi, vatanımızı muhafaza eden kahramanlarımızı bir kere daha minnetle yâd ediyorum. Gazimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabır ve metanet diliyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun” dedi.

        Ramazan SARICI/ ÇANKIRI,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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