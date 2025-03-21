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        Çankırı'da üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

        ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Burak Ok (23), evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 01:50 Güncelleme: 21.03.2025 - 01:55
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        Çankırı'da üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
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        ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Burak Ok (23), evinde ölü bulundu.

        Olay, Burak Ok’un oturduğu Fatih Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Ok’tan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Ok'un evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından evde hareketsiz halde bulunan Burak Ok’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ok’un cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Burak Ok’un memleketi Nevşehir’de toprağa verileceği öğrenildi. Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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