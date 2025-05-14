Çankırı'da uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı

Olay, saat 23:00 sıralarında Çankırı Kalesinde meydana geldi. Kalede bulunan E.M., iddiaya göre, bir anda dengesini kaybederek uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. E.M., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düştüğü yerden kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.M.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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