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        Çankırı'da uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı

        ÇANKIRI Kalesinde dengesini kaybeden E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 02:21 Güncelleme: 14.05.2025 - 02:25
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        Çankırı'da uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı
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        ÇANKIRI Kalesinde dengesini kaybeden E.M. (24), uçuruma yuvarlanıp, yaralandı.

        Olay, saat 23:00 sıralarında Çankırı Kalesinde meydana geldi. Kalede bulunan E.M., iddiaya göre, bir anda dengesini kaybederek uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. E.M., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düştüğü yerden kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.M.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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