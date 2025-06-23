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        Çankırı'da kenenin ısırdığı 5 çocuk annesi öldü

        ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 çocuk annesi Fidan Çeküç (42), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:07 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:07
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        Çankırı'da kenenin ısırdığı 5 çocuk annesi öldü
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        ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 çocuk annesi Fidan Çeküç (42), hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Çakırbağ köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Fidan Çeküç, kene ısırması sonucu 16 Haziran'da yüksek ateş şikayetiyle Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın, buradaki tedavisinin ardından 17 Haziran'da Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşınca 19 Haziran'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 5 çocuk annesi Çeküç, burada yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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