Çankırı'da kenenin ısırdığı 5 çocuk annesi öldü

İlçeye bağlı Çakırbağ köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Fidan Çeküç, kene ısırması sonucu 16 Haziran'da yüksek ateş şikayetiyle Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın, buradaki tedavisinin ardından 17 Haziran'da Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşınca 19 Haziran'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 5 çocuk annesi Çeküç, burada yaşamını yitirdi.

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