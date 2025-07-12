Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü
ÇANKIRI'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Onur Ceylan (27) yaşamını yitirdi.
ÇANKIRI’da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Onur Ceylan (27) yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Ilgaz ilçesi Kazancı köyü mevkinde meydana geldi. Onur Ceylan’ın kontrolünü yitirdiği 06 FCS 094 plakalı motosiklet, bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ceylan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Onur Ceylan’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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