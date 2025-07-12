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        Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü

        ÇANKIRI'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Onur Ceylan (27) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 16:38 Güncelleme: 12.07.2025 - 16:40
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        Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü
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        ÇANKIRI’da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Onur Ceylan (27) yaşamını yitirdi.

        Kaza, sabah saatlerinde Ilgaz ilçesi Kazancı köyü mevkinde meydana geldi. Onur Ceylan’ın kontrolünü yitirdiği 06 FCS 094 plakalı motosiklet, bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ceylan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Onur Ceylan’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morga kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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