Devrez Kızlaryolu Barajı'nda çalışmalar sürüyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşlerince yapılan Devrez Kızlaryolu Barajı'nda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün, inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletin hizmetine sunduğu belirtildi.

DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden suyun, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin de ana girdilerinden birini oluşturduğu aktarılan açıklamada, "Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, barajın Kurşunlu ilçesinin 7 kilometre güneydoğusunda, Devrez Çayı üzerinde inşa edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Temelden 91.5 metre yüksekliğinde ve 114,56 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan Kızlaryolu Barajı'nda yüzde 47 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Sulama ve enerji amaçlı inşa edilen Kızlaryolu Barajı, doğrudan basınçlı boru sistemiyle 3 ilde Çankırı 58 bin 660 dekar, Çorum 60 bin 645 dekar, Kastamonu 24 bin 555 dekar olmak üzere toplam 143 bin 860 dekar sulanabilecek ve baraj eteğine yapılacak olan HES ile 5.0 MW enerji üretilecek. Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 288 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem yörede ürün çeşitliliği sağlanacak hem de tarlalardaki verim artacaktır. Bunun neticesinde 72 bin kişiye istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir."

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