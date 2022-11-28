Devrez Kızlaryolu Barajı'nda çalışmalar sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrez Kızlaryolu Barajı'nda çalışmalar sürüyor

AA

Devrez Kızlaryolu Barajı'nda çalışmalar sürüyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşlerince yapılan Devrez Kızlaryolu Barajı'nda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünün, inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletin hizmetine sunduğu belirtildi.

DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden suyun, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin de ana girdilerinden birini oluşturduğu aktarılan açıklamada, "Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, barajın Kurşunlu ilçesinin 7 kilometre güneydoğusunda, Devrez Çayı üzerinde inşa edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Temelden 91.5 metre yüksekliğinde ve 114,56 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan Kızlaryolu Barajı'nda yüzde 47 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Sulama ve enerji amaçlı inşa edilen Kızlaryolu Barajı, doğrudan basınçlı boru sistemiyle 3 ilde Çankırı 58 bin 660 dekar, Çorum 60 bin 645 dekar, Kastamonu 24 bin 555 dekar olmak üzere toplam 143 bin 860 dekar sulanabilecek ve baraj eteğine yapılacak olan HES ile 5.0 MW enerji üretilecek. Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 288 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem yörede ürün çeşitliliği sağlanacak hem de tarlalardaki verim artacaktır. Bunun neticesinde 72 bin kişiye istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın dedesi toprağa verildi
YEREL HABERLER AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın dedesi ...
Çankırı'da çıkan yangında iki ev yandı
YEREL HABERLER Çankırı'da çıkan yangında iki ev yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.