Çankırı'da farkındalık için trafik kazalarının fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da trafik kazalarına yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Çankırı Valiliği tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, kentte meydana gelen otuz farklı trafik kazasının fotoğrafı yer aldı.

Vali Abdullah Ayaz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, trafik güvenliği, trafikle ilgili her türlü farkındalık eğitimi ve faaliyetinin en önemli gündem maddeleri olduğunu söyledi.

Yıl boyunca jandarma ve emniyet trafik ekiplerince okullarda yaya geçidi uygulaması yaptıklarını hatırlatan Ayaz, "Burada da aslında Çankırı'da olmuş kazalardan otuz tane fotoğrafı vatandaşlarımıza sergilemek istiyoruz. Burada anlatmak istediğimiz temel amacımız şu, kaza o kadar uzakta değil. Belki sürücülerimiz, vatandaşlarımız trafik kazalarını kendilerine uzak, ülkenin, şehrin farklı yerlerinde olan kazalar olarak görüyorlar. Bunların tamamı şehrimizde olmuş, maalesef kiminde ölüm, kiminde yaralanma olan trafik kazaları." dedi.

Sergilenen fotoğraflarla farkındalığı artırmayı hedeflediklerini dile getiren Ayaz, şöyle devam etti:

"İnşallah sürücülerimizin sürüş güvenliğiyle ilgili önlemlerini artırmalarını sağlamak, en önemli hedefimiz. Sürücü kurslarımızda, okullarımızda serginin farklı alanlarda sergilenmesiyle ilgili olarak faaliyetlerimiz devam edecek. Çünkü trafik kazalarının büyük çoğunluğu maalesef sürücü hatalarından meydana geliyor. Sürücümüz ya dikkatsiz ya telefonla uğraşıyor ya uykusuz ya yorgun ya da sürüş ve yol koşullarına uygun olarak araç sürmüyor. Onun için bu konudaki farkındalığı artırmak, can kaybını, maddi zararı azaltmak en büyük hedefimiz."

Serginin açılışına, Çankırı Baro Başkanı Mustafa Deniz, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Mutlu Genç, kurum müdürleri ve vatandaşlar ile bazı kazazedeler de katıldı.

Sergi, 9 Aralık Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

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