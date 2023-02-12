Adıyaman'da yürütülen çalışmalarda enkaz altında bulunan altınlar sahibine ulaştırıldı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında ekipler, buldukları bir miktar altını sahibine ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Çankırı Valisi Abdullah Ayaz koordinesinde bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce Pınarbaşı Mahallesi Nur Apartmanı'nda yürütülen çalışma sırasında Necmettin Yavuz'un ağabeyi Mahmut Yavuz, enkazda kardeşine ait bir miktar altın olduğunu bildirerek, yerini tarif etti.

Ekiplerce yapılan aramada tarif edilen yerde bir kese içinde 6 burma bilezik ve 1 çeyrek altın bulundu.

Polis eşliğinde tutulan tutanak sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, altınları Mahmut Yavuz'a teslim etti.

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