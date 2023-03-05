Çankırı'da yaşayan yaşlı çift, "kefen paralarını" depremzedelere bağışladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da yaşayan yaşlı çift, "kefen paralarını" depremzedelere bağışladı

AA

Çankırı'da yaşayan yaşlı çift, "kefen paralarını" depremzedelere bağışladı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yaşayan 93 yaşındaki İsmail ile 80 yaşındaki eşi Behiye Sönmez, kefen parası için biriktirdikleri 50 bin lirayı depremzedelere bağışladı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yamaçbaşı köyünde yaşayan İsmail ve Behiye Sönmez çifti, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yürütülen yardım kampanyasına destek vermek istedi.

Bu isteklerini, köy muhtarı Hasan Hüseyin Yusuf'a bildiren çift, vefatlarından sonra harcanmak üzere biriktirdikleri 50 bin lirayı, AFAD'a ulaştırılmak üzere köy muhtarına teslim etti.

Yapraklı Kaymakamı Emre Oğuztürk de İsmail ve Behiye Sönmez çiftini ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ayrıca köyde yaşayan bazı kadınlar, kendi aralarında topladıkları bir miktar parayı, deprem bölgesine gönderilmek üzere Kaymakam Oğuztürk'e teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı'da çiçek açan kardelenler doğayı süslüyor
YEREL HABERLER Çankırı'da çiçek açan kardelenler doğayı süslüyor
Baharın müjdecisi göçmen kuşlar Çankırı'da görüntülendi
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi göçmen kuşlar Çankırı'da ...
Çerkeş'te kuraklık ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü
YEREL HABERLER Çerkeş'te kuraklık ile ilgili alınacak tedbirler ...
Çankırı Dodurga beldesinden deprem bölgesine 40 konteyner gönderildi
YEREL HABERLER Çankırı Dodurga beldesinden deprem bölgesine 40 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.