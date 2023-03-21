Çankırı'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.

Ana yurdu Alpler, Güney Avrupa ve Akdeniz olan Türkiye'de ise genellikle dağ eteklerinde zor koşullar arasında yetişen çiğdemler, havaların ısınmasıyla çiçek açarak doğayı renklendirmeye başladı.

Yapraklı ilçesinin yaylarında karların erimesinin ardından açan çiğdem çiçekleri baharı müjdeliyor.

İlçenin kuzeyinde yer alan yaklaşık 1700 rakımlı dağlar üzerinde geniş bir alana yayılan çiğdem çiçekleri eşsiz görüntüler sunuyor.

Çiçekler, bölgeye giden vatandaşlar tarafından fotoğraflanıyor.

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