Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da ani fren yapan araca arkadan başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 07 KP 806 plakalı otomobil, Çankırı-Yapraklı kara yolu Bugay köyü mevkisinde önüne çıkan domuzlara çarpması sonucu durdu.

Arkadan gelen R.G. yönetimindeki 06 RTN 08 plakalı otomobil aniden duran araca çarptı.

Kazada, 06 RTN 08 plakalı araçta bulunun K.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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