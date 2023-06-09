Yapraklı'da öğrenciler doğa ile buluştu

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ÇANKIRI (AA) - Yapraklı ilçesinde öğrencilere yönelik, sağlıklı yaşam ve sportif faaliyetler konularına dikkati çekmek, doğa hakkında farkındalığı artırmak amacıyla doğa yürüyüşü yapıldı.

Yapraklı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri doğa ile buluştu.

Öğretmenler rehberliğinde doğada yürüyüş yapan öğrenciler için Yapraklı Göleti'nde piknik de düzenlendi.

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Balta, sosyal faaliyetler konusunda öğrencileri desteklediklerini belirterek, yürüyüş ve spor etkinliklerinin her yıl düzenli olarak sürdürüleceğini kaydetti.





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