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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da yapılacak yamaç paraşütü yarışması için hazırlıklar başladı

AA

Çankırı'da yapılacak yamaç paraşütü yarışması için hazırlıklar başladı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenecek XC Open 2023 Yamaç Paraşütü Yarışmaları için pist düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Bayramören ilçesinde 4-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek XC Open 2023 Yamaç Paraşütü Yarışmaları için hazırlıklar başladı.

Bu kapsamda paraşütçülerin kullanacağı pistler, otlardan arındırılarak güvenli uçuşa elverişli hale getirildi.

Kaymakam Fatmagül Dalmış, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ile Akseki köyü Aluç Mahallesi sakinlerinin katılımıyla, imece usulü bölgedeki otlar tırpan ve ot biçme makineleriyle temizlendi.

Temizlik çalışmalarına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, paraşüt yarışmalarını önemsediklerini söyledi.

Çankırı ve Bayramören'in tanıtımına katkı sağlamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Ak, "Uluslararası bir yarışma yapılacak. Şu ana kadar 40'ın üzerinde başvuru alındı. Yurt dışından da sporcular kayıt yaptırdı. İlçemizde güney ve kuzey pisti, rüzgar yönüne göre kullanılabilen dünyada nadir yarışma alanlarından bir tanesidir." ifadelerini kullandı.


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