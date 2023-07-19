Dodurga beldesine doğal gaz verilmeye başlandı

ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesine doğal gaz verilmeye başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Belde meydanında düzenlenen törende konuşan Kaymakam Vekili Mehmet Zahid Uzun, köylere, beldelere, ilçelere yapılan hizmetler sonucu yapılan açılışların tüm yorgunlukları unutturduğunu söyledi.

Dodurga'nın belde olması sürecinde emeği geçen herkese teşekkür eden Uzun, doğal gazın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı da muhtarlık görevini aldığı günden itibaren çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Dodurga beldesinin 50 yıllık sorununun çözüldüğünü belirten Kaşıkcı, "Amaç hizmet olunca, iyi niyet olunca Rabb'im imkanları adım adım önünüze seriveriyor farkında olmadan. Bunları sizlerle başardık." dedi.

Dodurga'nın yeniden belde statüsü kazanarak 3 Temmuz 2022'de seçim yapıldığını hatırlatan Kaşıkcı, "Beldemizi doğal gaza kavuşturduk, Allah nasip etti bugün de açılışını yapıyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Biz hizmet için buradayız." diye konuştu.

Kargaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara da Çankırı'da 16 yerde bu sevinci yaşadıklarını, Yapraklı ve Bayramören ilçelerinin kaldığını dile getirerek, doğal gazın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eski milletvekili Salim Çivitcioğlu da 3 Temmuz'dan önce söz verdiklerini, bugün verdikleri sözün hizmet olarak döndüğünü kaydetti.

Kendisine düşen ne iş olursa aynı şekilde devam edeceğine dair söz veren Çivitcioğlu, doğal gazın güle güle kullanılması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri meşale yakarak beldeye ilk doğal gazı verdi.