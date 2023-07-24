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        Çankırı'da açık hava sinema etkinliği düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 16:15
        Çankırı'da açık hava sinema etkinliği düzenlendi

        ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

        Yapraklı Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde vatandaşlara patlamış mısır ikram edildi.

        Belediye Başkanı Ömer Güngör, AA muhabirine, etkinliğe olan ilgiden mutluluk duyduklarını söyledi.

        Yaz akşamlarının keyifli hale gelmesi için her cumartesi açık hava sinema etkinliği yapacaklarını kaydeden Güngör, tüm vatandaşları film izlemeye davet etti.

        İlk gösterime Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de katıldı.

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