Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çankırı'da düzenlenecek tuz festivali kapsamında tuzdan sahada maç yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 21:35
        Çankırı'da düzenlenecek tuz festivali kapsamında tuzdan sahada maç yapıldı

        ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da "2. Uluslararası Çankırı Tuz Festivali" kapsamında düzenlenen futbol turnuvası tuzdan yapılan sahada oynanan ilk maçla başladı.

        Çankırı Belediyesi tarafından 18-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek "2. Uluslararası Çankırı Tuz Festivali" kapsamında "Tuz futbol turnuvası" düzenlendi.

        Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi Karatekin Parkı yanında oluşturulan alanda zemin tuzla kaplanarak saha kuruldu.

        Artı Mühendislik ile Korgun Belediyespor takımları arasında oynan ilk maç 3-1 Korgun Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

        Futbolcular, çıplak ayak ile tuz üzerinde kıyasıya mücadele verdi.

        Yaklaşık 10 kamyon tuz getirilerek hazırlanan sahada futbol ve voleybol turnuvası düzenlendi. Sahada basketbol ve ayak tenisi turnuvasında da yarışmacılar mücadele edecek.

        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 yılı tuz festivalini tuz futboluyla bugün açtıklarını söyledi.

        Çok yoğun bir ilginin olduğunu belirten Esen, "Bu yıl bir hafta önce başlattık. Yaklaşık 120'ye yakın takım futbol, voleybol, basketbol ve ayak tenisi kategorilerinde mücadele verecek. Bugün de turnuvanın ilk maçını başlattık ve ilk golü de ben attım. Festival kapsamında 19 etkinliğimiz olacak, çeşitli sanatçılarımız var. İnşallah 20'sinde de turnuvaların finallerini yapıp arkadaşlara ödüllerini vereceğiz." dedi.

        Tuz festivali olduğu için tuz temalı etkinlikler yaptıklarını dile getiren Esen, "Oynayanlar da izleyenler de çok keyif aldı. Diğer illerden bizi izleyen arkadaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Kum futbolu gibi ama daha güzeli. İnşallah devamı gelir. Dünyada bir ilk. İlerleyen süreçte de sürdürülebilir hale getirerek belki bakarsınız tuz madeninin olduğu bölgelerde şehirlerarası bir turnuva yaparız." diye konuştu.

        Tuz futbolu turnuvasına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde futbol antrenörü olan Yunus Emre Yılmaz da etkinliğin çok güzel geçtiğini belirtti.

        Tuz üzerinde futbol oynamayı herkese tavsiye ettiğini söyleyen Yılmaz, "Kesinlikle hayatınızda olması gereken bir şey. Plaj futbolundan daha farklı, daha güzel. Normal sahada oynanan futbol ile hiçbir benzerliği yok. Burada topun nasıl sekeceğini, nereye sekeceğini onları hesaplıyoruz. Bunun ilk olması çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

        İzleyicilerden Bünyamin Ayhan da tuz üzerinde futbolu ilk defa geçen sene düzenlenen festivalde gördüğünü ifade etti.

        Bu yıl düzenlenen turnuvayı da özellikle izlemeye geldiğini anlatan Ayhan, "Türkiye’de ilk defa böyle bir şey gördüğüm için biraz şaşkınım ama gayet güzel bir organizasyon. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz de katılmak isterdik ama başvurular bittikten sonra şansımız olmadı, inşallah seneye katılmayı deneyeceğiz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konya ve İzmir'de deprem
        Konya ve İzmir'de deprem
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Bursa İnegöl'de fabrika yangını
        Bursa İnegöl'de fabrika yangını
        İkinci yarı oynanıyor
        İkinci yarı oynanıyor
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Avrupa'ya gitmek için gemiye saklanan Nijeryalılar kurtarıldı
        Avrupa'ya gitmek için gemiye saklanan Nijeryalılar kurtarıldı
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Ev turizmi!  
        Ev turizmi!  
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı

        Benzer Haberler

        2'nci Uluslararası Tuz Festivali Çankırı'da başladı
        2'nci Uluslararası Tuz Festivali Çankırı'da başladı
        Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar'dan dünya şampiyonl...
        Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar'dan dünya şampiyonl...
        Çankırı'da sunta yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Çankırı'da sunta yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Çankırı'da kumar oynayan 9 kişiye 36 bin 495 lira ceza
        Çankırı'da kumar oynayan 9 kişiye 36 bin 495 lira ceza
        Orta ilçesinde düzenlenen festival başladı
        Orta ilçesinde düzenlenen festival başladı
        Korgun'a yapılan stadyum serebral palsi hastası çocuğa moral oldu
        Korgun'a yapılan stadyum serebral palsi hastası çocuğa moral oldu