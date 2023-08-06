2. Korgun Kültür Sanat ve Hayvancılık Festivali düzenlendi
ÇANKIRI (AA) - Korgun ilçesinde 2. Korgun Kültür Sanat ve Hayvancılık Festivali düzenlendi.
İlçede 4-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında mevlit okutuldu, mehteran gösterisi sunuldu.
Programda, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ile Korgun Kaymakamı Durdu Yavuz Öğüt ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan açılış konuşması gerçekleştirildi.
Çekilişle vatandaşlara hediyelerin dağıtıldığı festivalde, buzağı yarışması yapıldı, semazen gösterisi sunuldu, sanatçılar konser verdi.