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        Şabanözü ilçesinde düzenlenen ses yarışmasının finali yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:13
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        Şabanözü ilçesinde düzenlenen ses yarışmasının finali yapıldı
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        ÇANKIRI (AA) - Şabanözü Belediyesi tarafından düzenlenen "O Ses Şabanözü” yarışması finali yapıldı.

        Şabanözü Seyir Terasında düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Faik Özcan, Şabanözü'nün keşfedilmemiş seslerini ortaya çıkarmak istediklerini, bu yüzden böyle bir yarışma düzenlediklerini belirtti.

        Kültür Bakanlığı Devlet sanatçısı Mustafa Özcan, TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanı İsmail Aydos, iş insanı ve müzisyen Necdet Hacıbayramoğlu, iş insanı ve müzisyen Remzi Karadaş, iş insanı ve müzisyen İlker Atakan’dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu birinci Mumammet Furkan Yanıkkaya, ikici Nursel Akpunar, üçüncü de Ebru Karakaş oldu.

        Yarışmada dereceye giren finalistlerin Gençlik Festivalinde sahne alacağı ve ödüllerinin de festivalde verileceği bildirildi.

        Başkan Özcan’ın jüri üyelerine plaket vermesinin ardından program sona erdi.

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