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        Çankırı'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:51 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:51
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        Çankırı'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
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        ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Çerkeş ilçesinde düzenlenen törende Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Kaymakam Emir Osman Bulgurlu tarafından okundu.

        Kaymakam Bulgurlu ile beraberindekilerin tebrikleri kabulünün ardından Çerkeş Şehitliği ziyaret edildi.

        Törene Çerkeş Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Soymaz kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        - Kızılırmak

        Kızılırmak ilçesinde düzenlenen törende Kaymakam Vekili Abdurrahim Tomakin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda tebriklerin kabul edilmesinin ardından program sona erdi.

        Törene, Belediye Başkanı Bayar Soysal, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        - Orta

        Orta ilçesinde 15 Temmuz Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

        Törene, Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Atkaracalar

        Atkaracalar ilçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi.

        Daha sonra Kaymakam Zübeyir Yıldırım ve Belediye Başkanı Harun Oflaz tebrikleri kabul etti.

        - Şabanözü

        Şabanözü ilçesinde Çarşı Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

        Buradaki törenin ardından Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.

        Tören, Şehitlik ziyareti ve yapılan dua ile sona erdi.

        Törene, Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, Belediye Başkanı Faik Özcan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Eldivan

        Eldivan ilçesinde düzenlenen törende Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

        Törene, Kaymakam Selami Alper Özcan, Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Korgun

        Korgun ilçesinde düzenlenen törende Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

        Törene, Kaymakam Durdu Yavuz Öğüt, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

        - Ilgaz

        Ilgaz ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.

        Törene, Kaymakam Osman Oğuz Ekşi, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Erkan Sarı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Yapraklı

        Yapraklı ilçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören sona erdi.

        Programa, Kaymakam Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Ömer Güngör, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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