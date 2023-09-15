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        AK Parti'li Akbaşoğlu, Çankırı'da devam eden kara yolu projelerini inceledi

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kentteki kara yolu çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 10:00 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:38
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        AK Parti'li Akbaşoğlu, Çankırı'da devam eden kara yolu projelerini inceledi
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        Akbaşoğlu, merkezde ve ilçelerde yapımı devam eden bütün yol çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.

        Kızılırmak ilçesi ve güzergahı ile Çerkeş ilçesi ve güzergahını yaklaşık

        40 kilometre yakınlaştıran, sürücülere yakıt ve zaman tasarrufu sağlayan Çankırı-Korgun-Kurşunlu yolunun, Kurşunlu girişindeki 1 kilometrelik çevre yolu bağlantısının da

        yapılacağını anlatan Akbaşoğlu, bu yolun köprülü kavşak ile D-100 kara yoluna bağlanacağını ifade etti.

        Çerkeş-Kızılcahamam yolunun Karga köyü mevkinde yapılan çalışmaları da inceleyen

        Akbaşoğlu, "Çerkeş-Kızılcahamam arasında Karga köyü mevkisinde yaşanan trafik

        kazalarının önlenmesi amacıyla yolun güvenli hale getirilmesi çalışmaları

        sürüyor. En kısa sürede çalışmalar tamamlanarak, trafik güvenliği artırılmış şekilde

        vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır." dedi.

        Akbaşoğlu, yapımı devam eden Orta-Şabanözü-Çubuk yolu ile ilgili de ilgililerden bilgi aldı.

        Akbaşoğlu'na incelemelerinde Kurşunlu Belediye Başkanı Şakir Kaymak, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık, AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç ile İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti.

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