AK Parti'li Akbaşoğlu, Çankırı'da devam eden kara yolu projelerini inceledi AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kentteki kara yolu çalışmalarını inceledi.

Akbaşoğlu, merkezde ve ilçelerde yapımı devam eden bütün yol çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.

Kızılırmak ilçesi ve güzergahı ile Çerkeş ilçesi ve güzergahını yaklaşık

40 kilometre yakınlaştıran, sürücülere yakıt ve zaman tasarrufu sağlayan Çankırı-Korgun-Kurşunlu yolunun, Kurşunlu girişindeki 1 kilometrelik çevre yolu bağlantısının da

yapılacağını anlatan Akbaşoğlu, bu yolun köprülü kavşak ile D-100 kara yoluna bağlanacağını ifade etti.

Çerkeş-Kızılcahamam yolunun Karga köyü mevkinde yapılan çalışmaları da inceleyen

Akbaşoğlu, "Çerkeş-Kızılcahamam arasında Karga köyü mevkisinde yaşanan trafik

kazalarının önlenmesi amacıyla yolun güvenli hale getirilmesi çalışmaları

sürüyor. En kısa sürede çalışmalar tamamlanarak, trafik güvenliği artırılmış şekilde

vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır." dedi.

Akbaşoğlu, yapımı devam eden Orta-Şabanözü-Çubuk yolu ile ilgili de ilgililerden bilgi aldı.

Akbaşoğlu'na incelemelerinde Kurşunlu Belediye Başkanı Şakir Kaymak, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık, AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç ile İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti.