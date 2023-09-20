Şabanözü Kaymakamlığı şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenledi Şabanözü Kaymakamlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi.

Şabanözü Kaymakamlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi.

Yemekte şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Eldivan Kaymakamı, Şabanözü Kaymakam Vekili Selami Alper Özkan gazi ve şehit yakınları ile tek tek ilgilendi ve sohbet etti.

Kaymakam Özkan, "Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim, bizleri onurlandırdınız, bu vesile ile tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum, şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Yemeğe, Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Dursun Yün, İlçe Müftüsü Ertuğrul Görgülü, Yazı İşleri Müdürü Hasan Kayabaşı, gazi ve gazi aileleri ile şehit aileleri katıldı.