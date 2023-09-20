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        Ürettiği su bazlı propolisi sağlık sektörünün hizmetine sunuyor

        Çankırı'nın Eldivan ilçesine bağlı Alva köyünde yaşayan Ahmet Gümüş, su bazlı propolis yaparak, arı ürünleriyle gerçekleştirilen tedavi yöntemi olan apiterapi uygulayanların hizmetine sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:36 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:09
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        Ürettiği su bazlı propolisi sağlık sektörünün hizmetine sunuyor
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        Çankırı'nın Eldivan ilçesine bağlı Alva köyünde yaşayan Ahmet Gümüş, su bazlı propolis yaparak, arı ürünleriyle gerçekleştirilen tedavi yöntemi olan apiterapi uygulayanların hizmetine sunuyor.

        Uzun yıllardır arıcılıkla ilgilenen ve görev yaptığı kamu kurumundan yaklaşık 8 yıl önce emekli olan 62 yaşındaki Ahmet Gümüş, tamamen arı ürünleri üzerine yoğunlaştı.

        Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen uygulamalı arı zehri üretim kursuna katılarak 2019'da sertifika alan Gümüş'e, bir süre sonra başvurusu sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumundan marka tescil belgesi verildi.

        Gümüş, çalışmaları sonucunda ürettiği su bazlı propolisi (arıların yaprak döken ağaçların tomurcukları ve kabuklarından topladığı, balmumu, polen ve tükürük salgıları ile zenginleştirdikleri madde), apiterapi yöntemini kullanan ve talep eden sağlık kuruluşları ile isteyenlere veriyor.

        Gümüş, AA muhabirine, propolisin arının kendisini korumasını sağlayan dezenfektan olduğunu söyledi.

        Türkiye'de propolisin yeterince bilinmediğini, değerinin yeni yeni anlaşılmaya başlandığını belirten Gümüş, "Propolis, bağışıklık sistemimizin koruyucusudur. Bağışıklığı güçlendirir, hastalıkları tedavi eder. Bağışıklığımızın yüzde 70'i bağırsaklarımızda ve propolis sayesinde güçleniyor." dedi.

        Gümüş, su bazlı propolisin en kaliteli propolis olduğuna işaret ederek, "Ağaç olmayan bölgelerde yapılan propolis çok sağlıklı değildir. Ben de su bazlı propolis üreterek kendi markamı oluşturdum. Böylece çevreme faydalı olmaya çalışıyorum. Su bazlı propolisi yapmak kolay değildir. Sadece ticari amaçlı uğraşanlar, su bazlı propolis yapmazlar." ifadesini kullandı.

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