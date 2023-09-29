Şabanözü'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Şabanözü Müftülüğünce düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Mehmet Şahin, burada yaptığı konuşmada, her yıl Mevlit Kandili'nin olduğu haftada Hz. Muhammed'in anısına çeşitli programlar düzenlendiğini belirterek, böylece peygamberi anlamaya ve anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

İlçe Müftüsü Ertuğrul Görgülü de haftanın bu yılki temasının "Peygamberimiz, iman ve istikamet" olarak belirlendiğini dile getirerek, "Peygamber efendimiz güzel ahlak üzere gönderildi. Kendisi de 'Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' buyurmuştur." dedi.

Konuşmaların ardından ilahi grubu ilahiler söyledi, semazen gösterisi sunuldu.

Duanın ardından program sona erdi.

Programa Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.