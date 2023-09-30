Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 20:04 Güncelleme: 30.09.2023 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Dedeköy mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçlardan itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

        Araçlarda bulunan ve yaralanan A.Ç, G.T. ve M.T, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        Maçta ikinci gol geldi!
        Maçta ikinci gol geldi!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Şabanözü'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
        Şabanözü'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
        Çankırı'da çıkan yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü
        Çankırı'da çıkan yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü
        Çankırı'da yüzme havuzu inşaatının çatısından düşen işçi öldü
        Çankırı'da yüzme havuzu inşaatının çatısından düşen işçi öldü
        BAL ekibi Görelespor Kulübü Başkanı Camadan, trafik kazasında öldü
        BAL ekibi Görelespor Kulübü Başkanı Camadan, trafik kazasında öldü
        Çankırı'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü
        Çankırı'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü
        Orta ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı
        Orta ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı