Çerkeş'te "Sağlığınız İçin Harekete Geçin" yürüyüşü yapıldı

Çerkeş ilçesinde "Sağlığınız İçin Harekete Geçin" yürüyüşü düzenlendi.

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında, obezite ve obeziteye bağlı hastalıkların önlenmesine yönelik yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen yürüyüş Toplum Sağlığı Merkezi önünden başladı.

Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrağıyla ilçe merkezine kadar yürüdü.

​​​​​​​Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkan Vekili Yasin Yazı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Kaya, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Semra Kındap, kurum müdürleri öğrenci ve vatandaşlar katıldı.