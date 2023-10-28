Orta'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidan dikimi yapıldı Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Orta ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Orta ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Orta Kaymakamlığı koordinesinde "Bir fidan, 100 nefes" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Kanlıca Göleti mevkisinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, burada yaptığı konuşmada, ağaçların önemine vurgu yaptı.

Ağaçların korunması ve boş toprakların ağaçlandırılması gerektiğini belirten Onay, "Dünyamızın oksijen kaynağı olan ağaçlarımız çok önemli. Biz de gerek park ve bahçe yaparken gerekse ağaçlandırma alanlarımıza bulduğumuz her fidanı dikiyoruz. Doğaseverlerimizin ağaç dikme taleplerini asla geri çevirmiyoruz. 100. yıl imza ormanının kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, Kaymakam Erkan Minuz, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.